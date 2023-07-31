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Макроэкономика 31.07.2023 18:31

ВВП Саудовской Аравии в апреле-июне вырос на 1,1%, минимальный подъем за 9 кварталов

Экономика Саудовской Аравии в апреле-июне 2023 года увеличилась на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года, по предварительным расчетам статуправления страны.

Это минимальные темпы повышения за последние девять кварталов. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Ослабление роста было обусловлено, в первую очередь, снижением нефтяной отрасли на 4,2% на фоне сокращения добычи и цен (после роста на 1,4% в первом квартале).

Ненефтяной сектор зафиксировал подъем на 5,5% (в январе-марте - на 5,4%). Рост сектора госуслуг замедлился до 2,7% с 4,9% в первом квартале.

ВВП Саудовской Аравии во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев снизился на 0,1%.

Международный валютный фонд недавно ухудшил оценку роста саудовской экономики по итогам 2023 года до 1,9% с ранее ожидавшихся 2,1% из-за снижения объема добычи нефти.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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