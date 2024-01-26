Баку и Эр-Рияд обсудили экспорт продукции АПК из Азербайджана в Саудовскую Аравию

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе визита в Саудовскую Аравию провел ряд встреч, в ходе которых обсудил вопросы развития партнерства по различным направлениям.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, в частности, состоялась встреча с первым заместителем министра экономики и планирования Саудовской Аравии Аммаром Нагади и замминистром по международным экономическим отношениям Альбарой Аласкандарани.

В ходе встречи подчеркнуто, что экономические отношения Азербайджана с Саудовской Аравией развиваются, увеличивается торговый оборот. Отмечено, что обмен опытом между двумя странами в приоритетных сферах экономики, а также в сфере социально-экономических программ придаст импульс партнерству. Также подчеркнута важность определения приоритетных направлений развития сотрудничества в частном секторе. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня двусторонних экономических отношений, поощрению взаимных инвестиций.

На встрече с заместителем министра инвестиций Саудовской Аравии по международному партнерству Авадом Машни отмечены возможности эффективного сотрудничества с Саудовской Аравией в сфере торговли, инвестиций, энергетики, в том числе «зеленой» энергетики, инфраструктуры, реинтеграционных проектов, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана, туризма и других сферах.

На встрече также представлена ​​информация о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане, возможностях, созданных для бизнеса, а также приглашены к активному сотрудничеству саудовские инвесторы. Стороны также обсудили расширение инвестиционного партнерства в различных сферах, потенциал совместных проектов, сотрудничество в строительной и других сферах.

Кроме этого, азербайджанская делегация провела встречу с генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом.

Алиев представил ​​информацию о проделанной работе в направлении возобновляемой энергетики в Азербайджане, сотрудничестве с компанией «ACWA Power» в этой области, а также информацию об инвестиционном потенциале освобожденных от оккупации территорий.

В свою очередь Аль-Маршад отметил возможности реализации совместных проектов возглавляемой им организации с Азербайджаном. На встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества по финансированию проектов в приоритетных сферах в Азербайджане.

На встрече с главным исполнительным директором «Саудовской инвестиционной компании в области сельского хозяйства и животноводства» (SALIC) Сулейманом Альрумаихом была представлена ​​информация о стратегии продовольственной безопасности Азербайджана, производимой сельскохозяйственной продукции и географии ее экспорта. Было констатировано, что наши страны имеют широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Подчеркнуто, что для облегчения экспорта и торговли в Азербайджане предпринят ряд мер, в том числе созданы торговые представительства в зарубежных странах.

Отмечено, что Азербайджан имеет большой потенциал для инвестиций в аграрный сектор, производства и экспорта стратегических продуктов питания. Кроме того, также была представлена ​​информация о транспортно-транзитных, туристических и других возможностях нашей страны.

Помимо этого, состоялась презентация деловых и инвестиционных возможностей Азербайджана. Стороны также обсудили вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана в Саудовскую Аравию и другие возможные направления сотрудничества.

Б.Рустамбеков