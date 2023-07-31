Казахстан намерен развивать транспортно-логистические маршруты в Пакистан через Афганистан

Укрепление торговых отношений Казахстана с Афганистаном позволит сформировать новые транспортно-логистические маршруты с выходом на рынок Пакистана, заявил заместитель министра иностранных дел республики Канат Тумыш.

"Наряду с оказанием гуманитарной помощи афганскому народу мы делаем упор на развитие торгово-экономических отношений с этой страной. Укрепление двусторонних торговых отношений позволит (...) сформировать новые транспортно-логистические маршруты в южном направлении с выходом на рынок Пакистана объемом приблизительно в 220 млн человек, а также через пакистанские порты Карачи и Гвадар выйти на рынки стран Персидского залива и Ближнего Востока", - сказал Тумыш на брифинге по предстоящему казахстанско-афганскому бизнес-форуму.

Также, добавил он, сотрудничая с Афганистаном в транспортно-логистической отрасли Казахстан сможет дозагрузить в двух направлениях продвигаемый им "Средний коридор", соединяющий торговые маршруты между рынками Китая и Европейского Союза.