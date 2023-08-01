Ситуация в Нигере может быть нормализована, считают в США

США по-прежнему видят возможность обратить вспять военный переворот в Нигере, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Это попытка захвата власти", - цитирует телеканал неназваного высокопоставленного представителя Госдепартамента.
"Мы не думаем, что она прошла полностью успешно. Мы считаем, что есть небольшая возможность обратить все вспять", - заявил он.
26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против главы государства Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. 27 июля Генштаб ВС Нигера заявил о поддержке сместивших Базума бойцов.
Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В ходе видеообращения к согражданам его представили как лидера путчистов, отстранивших президента от власти.
Франция, как и ряд других стран, осудила военный переворот. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "Евросоюз не признает и не признает власти, возникшие в результате путча в Нигере".
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что продолжение американской помощи, общая сумма которой составляет примерно $400 млн, будет зависеть от освобождения Базума и восстановления демократического правления.
При этом, администрация президента США Джо Байдена не установила крайнего срока.
По словам трех американских чиновников, которых цитирует телеканал, Вашингтон на данный момент не видит непосредственной угрозы безопасности посольства США в столице Нигера - Ниамее.
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