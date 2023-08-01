Нацбанк Казахстана до конца года купит $0,3 млрд для нужд фонда гарантирования депозитов

Нацбанк Казахстана планирует до конца 2023 года приобрести инвалюту на сумму около 140 млрд тенге ($313,9 млн по текущему курсу) в рамках планов по формированию активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в инвалюте, сообщила пресс-служба регулятора.

КФГД, который находится под управлением Нацбанка, недавно объявил о планах увеличить долю активов в инвалюте в своем портфеле с нуля до 15% путем приобретения казначейских облигаций США. Такое решение, как пояснял фонд, принято в целях эффективного управления валютным риском и риском ликвидности, поскольку КФГД гарантирует депозиты не только в национальной, но и в иностранной валюте. При этом общий уровень долларизации вкладов в стране сейчас составляет около 30%.

"Начиная с августа и до конца 2023 года Национальный банк в рамках доверительного управления активами будет постепенно увеличивать валютную долю активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Согласно решению КФГД, доля активов в иностранной валюте в портфеле специального резерва увеличится до 15%. До конца года планируется покупка валюты на сумму около 140 млрд тенге, из них в августе будет приобретено от $50 до $100 млн", - говорится в сообщении Нацбанка.

КФГД (дочерняя организация Нацбанка Казахстана) был создан в 1999 году для защиты интересов вкладчиков, в случае принудительной ликвидации банка-участника системы гарантирования депозитов, а также для поддержки стабильности в банковском секторе. В случае принудительной ликвидации банка, фонд выплачивает вкладчикам гарантийное возмещение в сумме до 20 млн тенге по депозиту в нацвалюте. Лимит по выплате гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте составляет до 5 млн тенге в эквиваленте.

По состоянию на 1 июля 2023 года, размер специального резерва КФГД (сформированного для выплаты гарантийного возмещения) составляет 944 млрд тенге.

Официальный курс на 1 августа - 446,07 тенге/$1.