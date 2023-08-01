Украина может применять поставленное ЕС вооружение только для обороны, заявляют в Брюсселе

Украина может использовать переданное странами Евросоюза вооружение исключительно для защиты ее территории, заявила во вторник представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали.
"Передаваемое Украине вооружение странами-членами ЕС через Европейский фонд мира можно использовать только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала Массрали на брифинге.
Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, есть ли какие-либо правила применения переданного Киеву вооружения, "в частности, когда речь идет о территории за пределами Украины". Журналист при этом напомнила о сообщениях о недавних атаках украинских беспилотников в Москве.
При этом Массрали подчеркнула, что в ЕС "не осведомлены об обстоятельствах случившегося или других деталях".
Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией к концу 2023 года при наличии конструктивного подхода со стороны Еревана
Посол Азербайджана в Египте вручил генсеку ЛАГ письмо о назначении постоянного наблюдателя
В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом 100 тыс. манатов
Медь подорожала до максимума с апреля
Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев увеличилась на 4,6%, в июле – сократилась на 0,8%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 7 месяцев выросли почти на 3%
Пограничники Азербайджана в июле задержали 46 нарушителей госграницы
«Манчестер Юнайтед» заключил 10-летний спонсорский контракт с adidas на $1,2 млрд
Байрамов назвал неприемлемыми акты осквернения Корана в Швеции и Дании
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа
Абитуриенты, набравшие наивысшие баллы в стране, выбирают Бакинскую высшую школу нефти
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС