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Дальнее зарубежье 01.08.2023 17:21

Украина может применять поставленное ЕС вооружение только для обороны, заявляют в Брюсселе

Украина может использовать переданное странами Евросоюза вооружение исключительно для защиты ее территории, заявила во вторник представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали.

"Передаваемое Украине вооружение странами-членами ЕС через Европейский фонд мира можно использовать только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала Массрали на брифинге.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, есть ли какие-либо правила применения переданного Киеву вооружения, "в частности, когда речь идет о территории за пределами Украины". Журналист при этом напомнила о сообщениях о недавних атаках украинских беспилотников в Москве.

При этом Массрали подчеркнула, что в ЕС "не осведомлены об обстоятельствах случившегося или других деталях".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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