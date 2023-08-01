Украина может применять поставленное ЕС вооружение только для обороны, заявляют в Брюсселе

Украина может использовать переданное странами Евросоюза вооружение исключительно для защиты ее территории, заявила во вторник представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали.

"Передаваемое Украине вооружение странами-членами ЕС через Европейский фонд мира можно использовать только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала Массрали на брифинге.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, есть ли какие-либо правила применения переданного Киеву вооружения, "в частности, когда речь идет о территории за пределами Украины". Журналист при этом напомнила о сообщениях о недавних атаках украинских беспилотников в Москве.

При этом Массрали подчеркнула, что в ЕС "не осведомлены об обстоятельствах случившегося или других деталях".