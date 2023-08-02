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Это интересно 02.08.2023 17:03

Производители медицинской марихуаны Cresco Labs и Columbia Care отказались от слияния за $2 млрд

Американские производители медицинской марихуаны Cresco Labs Inc. и Columbia Care Inc. отказались от слияния в рамках сделки стоимостью $2 млрд, объявленной больше года назад, говорится в совместном заявлении компаний.

Объединение привело бы к созданию крупнейшей в США компании по производству каннабиса и медицинских препаратов на основе марихуаны с годовой выручкой порядка $1,4 млрд.

"В свете меняющейся ситуации в отрасли мы считаем, что решение о прекращении запланированной сделки отвечает долгосрочным интересам Cresco Labs и наших акционеров", - заявил главный исполнительный директор компании Чарльз Бахтелл.

CEO и один из основателей Columbia Care Николас Вита сказал, что по итогам тщательного изучения решение остаться в одиночку - "лучший путь вперед для сотрудников, клиентов и акционеров Columbia Care".

Компании заявили, что прекращение соглашения было взаимно согласовано, и ни одна из сторон не будет платить какие-либо штрафы.

План чикагской Cresco Labs по слиянию с Columbia Care со штаб-квартирой в Нью-Йорке за счет обмена акциями начал рушиться, когда компаниям не удалось избавиться от достаточного количества активов, необходимых для получения разрешений регулирующих органов, к крайнему сроку 30 июня, отмечает CNBC.

Рыночная стоимость Cresco Labs составляет сейчас около $900 млн по сравнению с примерно $2,7 млрд на момент объявления о сделке в марте 2022 года. Капитализация Columbia Care упала ниже $200 млн.

Котировки акций Cresco Labs снижаются на 1,9% в ходе предварительных торгов в среду, Columbia Care - на 4,5%.

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Тэги: США, КАННАБИС, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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