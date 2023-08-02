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Макроэкономика 02.08.2023 20:44

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ за I полугодие на 1,4%

Рост ВВП РФ в июне 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,3% в годовом сравнении после повышения в мае на 5,4%, роста в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В целом за II квартал 2023 года министерство оценило рост экономики на 4,6% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале.

Рост ВВП РФ за I полугодие 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,4% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, ВВП РФ в июне вырос лишь на 0,04% после роста на 1,4% в мае.

"По оценке Минэкономразвития России, ВВП по итогам I полугодия 2023 г. вырос на 1,4% г/г (плюс 0,5% г/г к уровню двухлетней давности), при этом во 2 квартале ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% г/г после снижения на 1,8% г/г в 1 квартале. В июне рост составил 5,3% г/г после роста на 5,4% г/г в мае (с устранением сезонного фактора - небольшой рост 0,04% м/м SA). Предварительная оценка Росстата за 2 квартал 2023 г. будет опубликована 11 августа", - говорится в докладе министерства.

Промышленное производство в I полугодии 2023 г. показало рост на 2,6% г/г. В июне в годовом выражении рост промпроизводства составил 6,5% г/г (после плюс 7,1% г/г в мае).

Сельское хозяйство за I полугодие 2023 г. выросло на 2,9% г/г, в июне - на 2,6% г/г после роста на 2,9% г/г месяцем ранее.

Грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного) по итогам I полугодия вырос на 1,8% г/г. В июне произошло ускорение роста до 1,8% г/г после роста на 0,1% г/г в мае.

Оборот розничной торговли в годовом выражении в июне вырос на 10,0% после роста на 9,3% г/г в мае (но еще был ниже на 0,3% июня 2021 г.).

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ


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