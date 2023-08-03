Инфляция в ОЭСР в июне замедлилась до 5,7%, минимум с ноября 2021г

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июне увеличились на 5,7% в годовом выражении.

Инфляция резко замедлилась по сравнению с майским уровнем в 6,5% и стала минимальной с ноября 2021 года.

Замедление роста цен было зафиксировано во всех странах, входящих в ОЭСР, кроме Германии и Японии. Число государств, в которых темпы инфляции измеряются двухзначным числом, сократилось до пяти с девяти в мае, отмечается в сообщении.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в июне упала на 9,6% после снижения на 5,2% в предыдущий месяц, цены на продукты питания повысились на 10,1% после подъема на 10,9%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 6,6% в позапрошлом месяце после подъема на 6,9% в мае.

Инфляция в государствах G7 составила 3,9% (в мае - 4,6%), в странах G20 - 5,5% (5,9%).

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в июне замедлился до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,5% с 5,4%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее ослабление подъема индекса HICP в июле до 5,3% на фоне снижения цен на энергоносители.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.