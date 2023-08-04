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Дальнее зарубежье 04.08.2023 23:15

В Алжире заявили делегации ЭКОВАС о необходимости мирного решения кризиса в Нигере

Власти Алжира предостерегли в пятницу делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) от реализации идеи военного вмешательства в Нигере, сообщает агентство ЭФЭ.

"Нужно использовать все мирные и дипломатические инструменты, чтобы избежать сценария с применением силы. Силовое вмешательство способно лишь осложнить ситуацию не только в Нигере, но и во всем нашем регионе", - заявил делегации глава алжирского МИД Ахмед Аттаф.

Ранее сообщалось, что военачальники стран ЭКОВАС в пятницу завершают трехдневные переговоры, на которых обсуждают возможность отправки своих воинских контингентов в Нигер.

Ранее в ЭКОВАС призвали военных в Нигере до воскресенья вернуть власть президенту страны Мохамеду Базуму. Если этого не произойдет, то лидеры стран-членов ЭКОВАС не исключили вариант с военным вмешательством. Со своей стороны, власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что в случае военной операции ЭКОВАС они покинут это интеграционное объединение и будут готовы участвовать в боевых действиях на стороне Нигера.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

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Тэги: АЛЖИР, НИГЕР, ЭКОВАС

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