Салей выиграл «золото» ЧМ по параплаванию в Манчестере

Азербайджанский спортсмен Роман Салей в пятницу завоевал золотую медаль чемпионата мира по параплаванию в Манчестере (Великобритания) на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S-12 (для спортсменов с нарушением зрения).

Он одержал победу в финальном заплыве, преодолев дистанцию за 53,32 секунды.

В тройку призером также вошли Стивен Клегг (Великобритания, 53,57 сек.) и Максим Веракса (Украина, 54,13 сек.).

Это четвертая медаль Салея в Манчестере. На его счету также «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат мира по параплаванию проходит в Манчестере с 31 июля по 6 августа.

Отдел новостей