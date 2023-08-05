Салей выиграл «золото» ЧМ по параплаванию в Манчестере

Азербайджанский спортсмен Роман Салей в пятницу завоевал золотую медаль чемпионата мира по параплаванию в Манчестере (Великобритания) на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S-12 (для спортсменов с нарушением зрения).
Он одержал победу в финальном заплыве, преодолев дистанцию за 53,32 секунды.
В тройку призером также вошли Стивен Клегг (Великобритания, 53,57 сек.) и Максим Веракса (Украина, 54,13 сек.).
Это четвертая медаль Салея в Манчестере. На его счету также «серебро» и две «бронзы».
Чемпионат мира по параплаванию проходит в Манчестере с 31 июля по 6 августа.
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