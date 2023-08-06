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Здравоохранение 06.08.2023 12:15

Sağlam Həyat получила подряд на 3,6 млн манатов на реорганизацию лабораторий в медицинских предприятиях Сумгайыта

ПЮЛ «Медицинский центр Сумгайыта» (Sumqayit Tibb Mərkəzi) привлек ООО «Sağlam Həyat» к работам по реорганизации лабораторий в предприятиях ПЮЛ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок в функции Sağlam Həyat также будет входить оказание лабораторных медицинских услуг гражданам.

Стоимость контракта – 3,6 млн манатов.

Срок выполнения работ – с 17 июля 2023 года по 17 июля 2024 года.

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБЪЕКТ, ЛАБОРАТОРИЯ

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