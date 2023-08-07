Теракт унес жизни двух человек в Пакистане

Взрыв, произведенный террористом-смертником, унес жизни двух человек в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает в понедельник Associated Press.
По данным местных властей, террорист, находившийся в начиненным взрывчаткой автомобиле, вероятно, преждевременно или по ошибке привел в действие взрывное устройство. При взрыве погибла супружеская пара, находившаяся в другом автомобиле поблизости.
Инцидент произошел в округе Северный Вазиристан близ границы с Афганистаном, который ранее считался местом сосредоточения радикальных экстремистских группировок, совершавших теракты в Афганистане и в Пакистане. Пакистанские силы безопасности заявляли, что очистили Северный Вазиристан и другие бывшие племенные территории на северо-западе страны от боевиков.
В конце июля в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами" в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном погибли, по меньшей мере, 54 человека. Там также устроил атаку террорист-смертник.
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