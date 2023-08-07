Узбекская Artel может построить в Азербайджане предприятие по производству бытовой техники

Глава Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в понедельник провел встречу с представителями узбекской «AKFA Group», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO.

В ходе встречи стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду Азербайджана, в частности, льготы, предоставляемые инвесторам и экспортерам, включая субсидирование логистики, налоговые льготы и другие механизмы стимулирования, которые находятся в стадии подготовки.

«Главный исполнительный директор «AKFA Group» Бахадыр Абдуллаев отметил заинтересованность компании «Artel», входящей в состав конгломерата, в строительстве в Азербайджане предприятия по производству бытовой техники в рамках реализации потенциальных инвестиционных проектов в Азербайджане», - отмечается в информации.

Абдуллаев, в свою очередь, отметил, что AZPROMO готово оказать поддержку компании.

Холдинг «AKFA Group», в который входят производители строительных материалов, бытовой и электротехнической продукции, а также компании, работающие в сфере туризма, образования и медицины, является крупнейшим производителем и экспортером алюминиевых и пластиковых профилей в Узбекистане. Конгломерат, работающий на рынке 23 года, в 2022 году осуществил экспортные операции на сумму $210 млн в 35 стран мира, включая Азербайджан.

Х.Насирзаде