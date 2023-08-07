Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0177 GBR   2.1649 TRY   0.063

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

Бизнес и законодательство 07.08.2023 16:26

Узбекская Artel может построить в Азербайджане предприятие по производству бытовой техники

Глава Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в понедельник провел встречу с представителями узбекской «AKFA Group», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO.

В ходе встречи стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду Азербайджана, в частности, льготы, предоставляемые инвесторам и экспортерам, включая субсидирование логистики, налоговые льготы и другие механизмы стимулирования, которые находятся в стадии подготовки.

«Главный исполнительный директор «AKFA Group» Бахадыр Абдуллаев отметил заинтересованность компании «Artel», входящей в состав конгломерата, в строительстве в Азербайджане предприятия по производству бытовой техники в рамках реализации потенциальных инвестиционных проектов в Азербайджане», - отмечается в информации.

Абдуллаев, в свою очередь, отметил, что AZPROMO готово оказать поддержку компании.

Холдинг «AKFA Group», в который входят производители строительных материалов, бытовой и электротехнической продукции, а также компании, работающие в сфере туризма, образования и медицины, является крупнейшим производителем и экспортером алюминиевых и пластиковых профилей в Узбекистане. Конгломерат, работающий на рынке 23 года, в 2022 году осуществил экспортные операции на сумму $210 млн в 35 стран мира, включая Азербайджан.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZPROMO, ARTEL, ПРОЕКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az