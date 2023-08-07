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Дальнее зарубежье 07.08.2023 20:45

Ван И заявил Лаврову о намерении Китая сохранять объективность в ситуации с Украиной

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил по телефону главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Китай продолжит занимать независимую и объективную позицию по проблеме Украины, сообщил МИД Китая.

"Представители двух стран обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным и региональным темам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении китайского МИД.

"Ван И подчеркнул, что по вопросу украинского кризиса Китай сохранит независимую и беспристрастную позицию, продолжит высказывать объективное и рациональное мнение, активно содействовать мирным переговорам и искать политическое решение на любом международном мероприятии", - отмечается в документе.

Также Ван И отметил готовность КНР вместе с РФ помочь ЮАР для успешного проведения саммита БРИКС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров в понедельник провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, министры обсудили двустороннюю и международную повестку дня, а также ряд региональных тем, включая украинский кризис.

В Саудовской Аравии в субботу и воскресенье прошли консультации по мирному урегулированию на Украине, в которых приняли участие представители около 30 стран мира, включая спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэйя. Отмечается, что Китай принял активное участие в консультациях и призвал к прекращению огня на Украине.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене. В ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и ряд западных стран.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, МИД, УКРАИНА


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