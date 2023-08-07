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Дальнее зарубежье 07.08.2023 22:15

SAIC Volkswagen отзовет более 83 тыс. автомобилей с китайского рынка

Китайско-германское совместное предприятие SAIC Volkswagen отзывает более 83 тыс. автомобилей с китайского рынка в связи с выявленными дефектами, говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Этой кампанией будут затронуты 57,66 тыс. автомобилей модели Polo Plus, произведенные в период с 12 октября 2020 года по 17 марта 2022 года, и 25,84 тыс. машин T-Cross, выпущенных с 12 октября 2020 года по 25 марта 2022 года.

Отложения топлива могут скапливаться между крыльчаткой и корпусом топливного насоса, что может привести к неисправности топливного насоса. В крайних случаях двигатель может потерять мощность, сообщает агентство "Синьхуа".

SAIC Volkswagen заявила, что проведет бесплатную замену топливных насосов.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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