SAIC Volkswagen отзовет более 83 тыс. автомобилей с китайского рынка

Китайско-германское совместное предприятие SAIC Volkswagen отзывает более 83 тыс. автомобилей с китайского рынка в связи с выявленными дефектами, говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Этой кампанией будут затронуты 57,66 тыс. автомобилей модели Polo Plus, произведенные в период с 12 октября 2020 года по 17 марта 2022 года, и 25,84 тыс. машин T-Cross, выпущенных с 12 октября 2020 года по 25 марта 2022 года.

Отложения топлива могут скапливаться между крыльчаткой и корпусом топливного насоса, что может привести к неисправности топливного насоса. В крайних случаях двигатель может потерять мощность, сообщает агентство "Синьхуа".

SAIC Volkswagen заявила, что проведет бесплатную замену топливных насосов.