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Транспорт и связь 23.12.2023 10:06

Экспорт легковушек из Китая в Азербайджан за 11 мес. превысил $140 млн

В январе-ноябре 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено примерно 7 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $141 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

В ноябре импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 36,4% к октябрю, примерно до 950 штук, в денежном выражении – на 44,3% месяц к месяцу, до $22,8 млн.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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