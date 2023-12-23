Экспорт легковушек из Китая в Азербайджан за 11 мес. превысил $140 млн

В январе-ноябре 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено примерно 7 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $141 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

В ноябре импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 36,4% к октябрю, примерно до 950 штук, в денежном выражении – на 44,3% месяц к месяцу, до $22,8 млн.

Р.Керимов