Продажи автомобилей в Китае в сентябре выросли на 4,7% г/г - CPCA

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 4,7% относительно того же месяца годом ранее - до 2,04 млн единиц, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
По сравнению с августом показатель вырос на 6,25%.
Продажи электрокаров и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в прошлом месяце достигли 746 тыс., что на 22,1% выше показателя за сентябрь 2022 года и на 4,2% больше августовского объема. Доля NEV в общем числе проданных за минувший месяц машин поднялась до 36,6%.
Поставки электромобилей Tesla с шанхайского предприятия в сентябре составили 74,073 тыс., при этом экспорт автопроизводителя с августа вырос на 57%, до 30,566 тыс.
В январе-сентябре продажи легковых машин стали больше на 2,1% по сравнению аналогичным периодом 2022 года, поднявшись до 15,41 млн штук.
Экспорт легковых автомобилей из Китая в прошлом месяце увеличился на 50% год к году и на 68% с января, при этом экспортные поставки электрокаров и гибридов выросли более чем в два раза, до 91 тыс. единиц.
За ростом популярности китайских NEV следуют защитные меры со стороны Евросоюза и США. Так, в прошлом месяце Европейская комиссия (ЕК) инициировала антисубсидиарное расследование в отношении импорта электрокаров из Китая. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, стоимость которых искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий".
США, в свою очередь, ограничили доступ китайских автопроизводителей к налоговым льготам в рамках закона Inflation Reduction Act (IRA).
Что касается внутреннего рынка КНР, положительная динамика продаж в сентябре не в последнюю очередь обусловлена их активизацией в конце месяца, в преддверии "золотой недели" - семидневных национальных праздников.
Кроме того, росту числа реализованных в Китае машин также способствовало увеличение количества рекламных акций на фоне стремления автопроизводителей улучшить финансовые показатели под конец квартала, отмечается в отчете CPCA.
НАТО не планирует возобновлять ядерные испытания
Баку готов к трехсторонним переговорам с Ереваном в Брюсселе - Амирбеков
В Баку назвали лицемерием призыв главы МИД Франции принять антиазербайджанскую резолюцию на уровне СБ ООН
Азербайджанский и российский курорты намерены наладить сотрудничество
Азербайджан вступит в Евразийский альянс горных курортов
80% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Украина получит первые истребители F-16 не раньше весны - глава Пентагона
США не видят признаков подготовки «игроками на Ближнем Востоке» нападения на Израиль
Путин на 6 мес. ввел обязательную продажу валютной выручки в отношении компаний 43 групп-экспортеров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии Организации экономического сотрудничества
«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире