Китай планирует увеличить продажи автомобилей на 3% в 2023 году

Китай намерен увеличить годовой объем продаж автомобилей в 2023 году на 3%, до приблизительно 27 млн штук, говорится в документе, опубликованном министерством промышленности и информационных технологий КНР совместно с шестью другими госведомствами страны.
При этом продажи машин на новых источниках энергии (NEV), то есть электрокаров и гибридов, составят около 9 млн единиц, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Для достижения заявленных целей предусматривается целый ряд мер, в том числе наращивание экспорта автомобилей, стимулирование продаж на рынке подержанных машин и увеличение доли NEV.
Кроме того, планируется и далее совершенствовать профильную инфраструктуру, повышать качество автомобильной продукции и поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек.
В качестве еще одной составляющей плана выступает работа над полной электрификацией общественного транспорта, которая начнется в специальных пилотных зонах.
Шаги, направленные на более широкое распространение NEV, не будут сопровождаться какими бы то ни было дополнительными ограничениями на продажу бензиновых автомобилей.
Автопроизводителям рекомендуется разрабатывать и выпускать продукцию для международного рынка, а также активизировать усилия по освоению рынков стран-участниц китайской инициативы "Один пояс - один путь" и развивающихся экономик, отмечается в документе.
По итогам 2022 года доля Китая на мировом автомобильном рынке достигла 33%, а после первого полугодия 2023 года снизилась до 31%, указывается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
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