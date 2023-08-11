Продажи автомобилей в КНР в июле снизились на 3,4%, с начала года - выросли на 6,7%

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле снизились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,1 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).
За семь месяцев текущего года в стране было продано около 13,37 млн машин, что на 6,7% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.
Всего в стране в июле было выпущено 2,12 млн автомобилей, что на 4,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее. В январе-июле выпуск вырос на 6% - до 13,4 млн машин, приводит данные CAAM агентство "Синьхуа".
Производство автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце повысилось на 30,6% и достигло 805 тыс., продажи выросли на 31,6% - до 780 тыс.
В январе-июле было выпущено 4,59 млн NEV (повышение на 40%), реализовано - 4,53 млн (рост на 41,7%).
Китай в минувшем месяце экспортировал 392 тыс. автомобилей, что на 35,1% выше показателя за июль 2022 года. В том числе зарубежные поставки NEV подскочили на 87% - до 101 тыс.
В январе-июле экспорт автомобилей повысился на 67,9% - до 2,53 млн машин.
МИД Азербайджана обвинил Армению в нагнетании напряженности в регионе
Суммарные инвестиции резидентов и нерезидентов Агдамского промпарка оцениваются свыше $100 млн
В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%
Турпоток в Эстонию во втором квартале вырос на 19%
На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Жители Нигера вышли на акцию протеста возле французской военной базы в столице
Минцифры РФ запретило использовать своим сотрудникам iPhone и iPad для работы
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС