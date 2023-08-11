Продажи автомобилей в КНР в июле снизились на 3,4%, с начала года - выросли на 6,7%

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле снизились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года - до 2,1 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

За семь месяцев текущего года в стране было продано около 13,37 млн машин, что на 6,7% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Всего в стране в июле было выпущено 2,12 млн автомобилей, что на 4,3% больше, чем за тот же месяц годом ранее. В январе-июле выпуск вырос на 6% - до 13,4 млн машин, приводит данные CAAM агентство "Синьхуа".

Производство автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце повысилось на 30,6% и достигло 805 тыс., продажи выросли на 31,6% - до 780 тыс.

В январе-июле было выпущено 4,59 млн NEV (повышение на 40%), реализовано - 4,53 млн (рост на 41,7%).

Китай в минувшем месяце экспортировал 392 тыс. автомобилей, что на 35,1% выше показателя за июль 2022 года. В том числе зарубежные поставки NEV подскочили на 87% - до 101 тыс.

В январе-июле экспорт автомобилей повысился на 67,9% - до 2,53 млн машин.