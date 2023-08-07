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Дальнее зарубежье 07.08.2023 23:18

США дали разрешение на поставки Украине первой партии танков Abrams

Власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams, передает в понедельник CNN.

"Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш в понедельник заявил, что на выходных одобрили поставку первой партии танков Abrams для Украины, и что техника сможет прибыть на Украину к началу осени", - информирует телеканал.

"Теперь танки надо доставить в Европу, потом в Украину, наряду с другими вещами, что должны быть с ними. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта", - сказал Буш.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ, ОТПРАВКА


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