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Макроэкономика 08.08.2023 21:43

Инфляция в Германии в июле замедлилась до 6,5%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в июле относительно предыдущего месяца выросли на 0,5% после повышения на 0,4% в июне.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в прошлом месяце замедлилась до 6,2% в годовом выражении с 6,4% в июне. При этом темпы роста цен на энергоносители в стране ускорились до 5,7% с 3%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 11% (в июне - на 13,7%), услуги подорожали на 5,2% (на 5,3%).

Потребительские цены в июле повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, также как и в июне.

Предварительные данные о динамике инфляции в Германии в августе будут обнародованы 30 августа.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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