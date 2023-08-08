Инфляция в Германии в июле замедлилась до 6,5%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне.
Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
Потребительские цены в июле относительно предыдущего месяца выросли на 0,5% после повышения на 0,4% в июне.
Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в прошлом месяце замедлилась до 6,2% в годовом выражении с 6,4% в июне. При этом темпы роста цен на энергоносители в стране ускорились до 5,7% с 3%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 11% (в июне - на 13,7%), услуги подорожали на 5,2% (на 5,3%).
Потребительские цены в июле повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, также как и в июне.
Предварительные данные о динамике инфляции в Германии в августе будут обнародованы 30 августа.
Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки
Великобритания дополнительно выделила Азербайджану на разминирование 500 тыс. фунтов
В Британии идет распространение нового подтипа коронавируса - Eris
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн
В Азербайджане за 7 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 87 млн манатов
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев открыл в Барде центр DOST
ЕС не располагает средствами для гарантий безопасности Украине
Rheinmetall AG приобрел у Бельгии танки Leopard 1 для последующей передачи Украине
Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения Западом обещаний в адрес России - Эрдоган
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до "B2" со "стабильным" прогнозом.
Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС