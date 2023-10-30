Инфляция в Германии в октябре упала до минимума за 2 года

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).
Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 года.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 3,3%, сообщает Trading Economics.
Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре. В помесячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 4% и 0,2% соответственно.
Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) опустилась до 4,3% с 4,6%.
Продукты питания подорожали на минимальные с февраля 2022 года 6,1% (месяцем ранее - на 7,5%), а цены на энергоносители снизились впервые с января 2021 года, опустившись на 3,2% (в сентябре показатель вырос на 1%). Услуги подорожали на 3,9% после роста на 4% в сентябре.
Окончательные данные о динамике инфляции за сентябрь будут обнародованы 8 ноября.
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