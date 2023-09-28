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Макроэкономика 28.09.2023 19:48

Инфляция в Германии в сентябре упала до 4,3%, минимума за два года

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция резко замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 4,5%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. В августе этот показатель повысился на 0,4%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в августе, помесячный рост составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) опустилась до 4,6% с 5,5%.

Продукты питания подорожали на 7,5% (в августе - на 9%), энергоносители - всего на 1% (на 8,3%), услуги - на 4% (на 5,1%).

Окончательные данные о динамике инфляции за сентябрь будут обнародованы 11 октября.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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