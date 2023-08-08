Более миллиона зданий на востоке США остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Свыше 1,1 млн жилых домов и предприятий остались без электричества после мощного шторма, обрушившегося на восток США, сообщают американские СМИ.

Сильные порывы ветра, град, а местами - торнадо, затронули некоторые восточные районы страны в ночь на вторник. На улицах повалены деревья и повреждены линии электропередачи, дома.

Согласно порталу FlightAware, из-за бури в США отменено более 2,6 тыс. авиарейсов, еще почти 8 тыс. задержано. Больше всего отмен зафиксировано в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

Повышенный уровень угрозы из-за непогоды объявлен во вторник в Неваде, Канзасе, Миссисипи, Алабаме и Джорджии.

Ранее сообщалось, что как минимум два человека стали жертвами шторма на Восточном побережье США.