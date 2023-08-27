Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

Дальнее зарубежье 27.08.2023 23:43

Тропический шторм «Идалия» сформировался в Мексиканском заливе

Тропический шторм "Идалия", обладающий потенциалом набрать силу и стать ураганом, сформировался в Мексиканском заливе и движется на восток, сообщает в воскресенье Associated Press.

По сообщениям Национального ураганного центра США, в 11:15 (20:15 по Баку) по местному времени шторм находился в 129 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель. Он двигался на восток со скоростью 3,2 км/ч, скорость ветра в радиусе его действия составляла 64 км/ч. Шторм становится ураганом, если скорость порывов ветра в нем превышает 119 км/ч.

Ожидается, что "Идалия" станет ураганом во вторник, будучи все еще в Мексиканском заливе. После этого она повернет на северо-восток, в сторону Флориды. Предполагается, что она дойдет до побережья в среду.

В свою очередь Национальная метеорологическая служба Мексики предупредила, что на полуостров Юкатан придут проливные дожди и сильные ветры скоростью до 89 км/ч. Синоптики заявили, что непогода может стать причиной сильных волн и наводнений и попросили граждан сохранять бдительность.

В субботу губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что власти начали готовится к стихийному бедствию. Граждан попросили держать бензобаки своих автомобилей хотя бы наполовину полными на случай, если им придется эвакуироваться.

На данный момент в 33 округах Флориды введен режим чрезвычайного положения.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ранее предупреждало, что в этом году сезон ураганов будет особо интенсивным, ожидается около 14-21 штормов. Из них от 6 до 11 могут стать ураганами, а от 2 до 5 - крупными ураганами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Шторм «Хилари» привел к наводнениям и отмене сотен рейсов в Мексике и на западе США Более миллиона зданий на востоке США остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены Число жертв снежного шторма в США приближается к 50 Число жертв снежного шторма в США продолжает расти Зимний шторм в США привел к отмене или задержке более 1,5 тыс. авиарейсов В США готовятся к мощному снежному шторму, отменены тысячи авиарейсов Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма Тропический шторм Николс приближается к побережью Луизианы и Техаса В США в результате тропического шторма «Эльза» погибли два человека Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az