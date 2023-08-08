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Регион 08.08.2023 15:37

Премьер Грузии выступает за возвращение Абхазии и Южной Осетии исключительно мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявил о необходимости возвращения в состав республики территорий Абхазии и Южной Осетии, но только мирным путем.

"Мы должны вернуть свои территории миром, правильной, разумной, прагматичной политикой. Мир не имеет альтернативы", - сказал Гарибашвили журналистам во вторник.

При этом он отметил, что войны в 2008 году можно было избежать.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВОЙНА, ГОДОВЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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