Премьер Грузии выступает за возвращение Абхазии и Южной Осетии исключительно мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявил о необходимости возвращения в состав республики территорий Абхазии и Южной Осетии, но только мирным путем.

"Мы должны вернуть свои территории миром, правильной, разумной, прагматичной политикой. Мир не имеет альтернативы", - сказал Гарибашвили журналистам во вторник.

При этом он отметил, что войны в 2008 году можно было избежать.