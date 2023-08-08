Баку и Ташкент обсуждают строительство новых теплоэлектростанций за счет частных инвестиций

Азербайджан и Узбекистан готовят для подписания пакет документов с целью расширения сотрудничества в сфере энергетики, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.
«В Ташкенте во вторник состоялось первое заседание азербайджано-узбекской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Глава азербайджанской делегации, замминистра энергетики Самир Велиев на встрече отметил высокий уровень политических взаимоотношений между двумя странами, и подчеркнул, что взаимные визиты глав двух государств создали прочный фундамент для сотрудничества в области энергетики», - говорится в информации министерства.
В ходе заседания отмечалось, что энергетическое сотрудничество между двумя странами охватывает такие сферы, как торговля нефтью и газом, нефте- и нефтехимической продукцией, обмен опытом и информацией в сфере энергетики, подписанные же в сфере энергетики двухсторонние документы, представляют большую значимость для дальнейшего развития отношений в этом направлении.
Рабочая группа также обсудила вопросы, связанные с реализацией Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном, предпринятые и ориентированные на результат меры по реализации «Дорожной карты по расширению сотрудничества в сфере энергетики».
Кроме того, обсуждались вопросы энергоперехода, декарбонизации, транспортировки нефти и нефтехимической продукции, переработки нефти, сотрудничество на освобожденных территориях Азербайджана, участие узбекских компаний в проектах развития возобновляемых источников энергии, совместная деятельность в области геологоразведки и добычи углеводородного сырья.
«Стороны также обсудили строительство новых теплоэлектростанций за счет частных инвестиций, теплоснабжения, либерализации энергорынка, рационального использования энергоресурсов, энергорегулирования и обмена опытом в этой сфере и проведение совместных тренингов, поощрения взаимных инвестиций. Были обсуждены и вопросы сотрудничества между энергетическими ведомствами двух стран, а также проекты соглашений, готовящихся к подписанию между министерствами энергетики двух стран, а также компаниями «Узбекнефтегаз» и SOCAR», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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