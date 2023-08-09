Азербайджан и Узбекистан планируют в конце августа подписать новую «дорожную карту» сотрудничества в энергетике

Азербайджан и Узбекистан планируют в конце августа подписать новую «дорожную карту» по сотрудничеству в энергетике.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Узбекистана, вопросы сотрудничества в сфере энергетики между Баку и Ташкентом обсуждалась 8 августа на заседании совместной рабочей группы между двумя странами.
«На встрече была рассмотрена реализация подписанной в августе 2022 года «дорожной карты» по дальнейшему расширению взаимного сотрудничества, и стороны представили информацию о проводимой работе по каждому ее пункту. «Дорожная карта» включает в себя реализацию проектов на основе возобновляемых источников энергии и ГЧП, энергоэффективности, производства электрической и тепловой энергии, геологоразведки на инвестиционных блоках, нефтегазохимии, локализации производства, институциональных реформ, обмена опытом в области обучение персонала. По итогам обсуждений выполнение работ в рамках «дорожной карты» было признано удовлетворительным, и с учетом расширения направлений сотрудничества стороны договорились разработать новую «дорожную карту» и подписать её во время ожидаемого визита в Азербайджанс в конце августа»- подчеркивает Минэнерго.
Также на встрече были обсуждены проекты документов по межправительственному соглашению, разработанные двумя министерствами энергетики, и соглашения между АО «Узбекнефтегаз» и «SOСAR».
Р.Ахмедов
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