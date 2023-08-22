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ТЭК 22.08.2023 11:36

Баку и Ташкент подписали новую «Дорожную карту» по развитию энергетического сотрудничества до 2026г

Азербайджан и Узбекистан подписали новую «Дорожную карту» по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 года.

Документ подписали министры энергетики двух стран Пярвиз Шахбазов и Журабек Мирзамахмудов.

"В перспективе (между двумя странами – ИФ) имеются многочисленные энергетические проекты и наше энергетическое сотрудничество еще больше укрепится", - написал глава Минэнерго Азербайджана Шахбазов в социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя подписание данного документа.

Н.Аббасова

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, КАРТА/ДОРОЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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