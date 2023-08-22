Баку и Ташкент подписали новую «Дорожную карту» по развитию энергетического сотрудничества до 2026г

Азербайджан и Узбекистан подписали новую «Дорожную карту» по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 года. Документ подписали министры энергетики двух стран Пярвиз Шахбазов и Журабек Мирзамахмудов. "В перспективе (между двумя странами – ИФ) имеются многочисленные энергетические проекты и наше энергетическое сотрудничество еще больше укрепится", - написал глава Минэнерго Азербайджана Шахбазов в социальной сети X (бывшая Twitter), комментируя подписание данного документа. Н.Аббасова

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