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Это интересно 10.08.2023 13:11

Владелец модных брендов Tapestry близок к покупке Capri

Американская Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, стороны могут объявить о сделке уже в четверг.

Капитализация Capri составляет $4,1 млрд, и сделка, вероятно, будет включать премию к рыночной цене, отмечает WSJ. Капитализация Tapestry близка к $10 млрд.

Capri должна была выпустить отчетность за первый квартал 2024 финансового года во вторник, однако неожиданно перенесла его публикацию на четверг без объяснения причин.

Акции Capri с начала текущего года подешевели на 40%. Рыночная стоимость компании достигала $20 млрд в начале 2014 года, однако за последние годы существенно уменьшилась, в том числе из-за того, что купленные ею активы показывали неоднородные результаты.

Стоимость бумаг Tapestry выросла на 8,3% в этом году.

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Тэги: США, МОДА, КОМПАНИИ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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