Владелец модных брендов Tapestry близок к покупке Capri

Американская Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников газеты, стороны могут объявить о сделке уже в четверг.
Капитализация Capri составляет $4,1 млрд, и сделка, вероятно, будет включать премию к рыночной цене, отмечает WSJ. Капитализация Tapestry близка к $10 млрд.
Capri должна была выпустить отчетность за первый квартал 2024 финансового года во вторник, однако неожиданно перенесла его публикацию на четверг без объяснения причин.
Акции Capri с начала текущего года подешевели на 40%. Рыночная стоимость компании достигала $20 млрд в начале 2014 года, однако за последние годы существенно уменьшилась, в том числе из-за того, что купленные ею активы показывали неоднородные результаты.
Стоимость бумаг Tapestry выросла на 8,3% в этом году.
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