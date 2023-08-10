Турпоток в Эстонию во втором квартале вырос на 19%

Эстонию во втором квартале 2023 года посетили более 1,1 млн иностранных туристов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает Банк Эстонии.
Траты иностранных туристов в Эстонии выросли на 62 млн, до 375 млн евро.
83% туристов приехали в Эстонию из стран ЕС, их число за год увеличилось на 22%. Наибольшее число иностранных туристов - 500 тыс. - прибыло из Финляндии. Число финских туристов за год увеличилось на треть.
В апреле-июне было совершено почти 660 тыс. многодневных поездок в Эстонию. Их средняя продолжительность сократилась до 3,1 ночи. 41% поездок в Эстонию были однодневными. За год число таких поездок увеличилось на пятую часть.
Жители Эстонии за тот же период совершили 820 тыс. поездок за границу, что на 16% больше, чем годом ранее. Они потратили 290 млн евро, что на 46 млн евро больше, чем в апреле-июне 2022 года.
Три четверти поездок были совершены в страны ЕС. Наибольшее количество поездок было совершено в Финляндию (133 тыс.) и Латвию (112 тыс.), что на 12% больше, чем во втором квартале 2022 года. Из стран, не входящих в ЕС, наибольшее число поездок было совершено в Турцию - 42 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число поездок туда выросло на 60%.
Количество поездок с ночевкой, совершенных жителями Эстонии, увеличилось на 16%, однако средняя продолжительность поездки сократилась до 3,3 ночи. Количество однодневных поездок увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом и составило 16% от общего числа поездок.
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