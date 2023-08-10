ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024гг

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году - до 102,01 млн б/с, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с - до 104,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Таким образом, как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", организация оставила в силе прогнозы, сделанные в прошлом месяце.

При этом на 50 тыс. б/с повышена оценка спроса на нефть в I кв. 2023 года, по 10 тыс. б/с - в III и IV кварталах, на 40 тыс. б/с снижен прогноз во II квартале.

"Пересмотр за I квартал 2023 года в сторону повышения на основе фактических данных, полученных для стран ОЭСР в Америке и Европе, был полностью компенсирован пересмотрами показателей за II квартал 2023 года в сторону понижения, в основном по Европе и Азии", - говорится в отчете.

"Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 74 тыс. б/с в среднем, до 46 млн б/с. При этом спрос в странах ОЭСР Америки будет самым существенным в регионе, во главе с США, на фоне восстановления спроса на авиакеросин и бензин. Прогнозируется, что легкие дистилляты также поддержат рост спроса в этом году", - считают аналитики. Спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, как прогнозируется, вырастет почти на 2,4 млн б/с - до 56 мл б/с в 2023 году.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.