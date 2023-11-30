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Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

ТЭК 30.11.2023 22:33

Сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024г составит более 2 млн б/с на фоне сезонного снижения спроса

Сокращение добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания ОПЕК+.

"Те решения, которые были приняты, они в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода низкого спроса", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что страны-участницы альянса продолжат следить за ситуацией на нефтяном рынке.

Новак также отметил, что Россия, Саудовская Аравия в полном объеме выполняют все свои обязательства, как и другие страны, взявшие на себя обязательства по добровольным сокращениям.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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