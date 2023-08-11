Манат подешевел к евро, стабилен к лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 августа ЦБА установил на уровне 1.8679 маната/1EUR (10 августа - 1.8666 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 августа установил на уровне 0.0174/1RUB (10 августа - 0.0176/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 августа ЦБА сохранил на уровне 0.0629 манат/1TRY.
Б.Рутамбеков
Байден запросил у Конгресса США $24 млрд для Украины
Глава МИД Азербайджана принял посла Литвы в связи с завершением дипмиссии
Байрамов и Османи обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ
Турпоток в Эстонию во втором квартале вырос на 19%
На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля составила $542
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Блинкен заявил о поддержке США решений ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек
Дефицит бюджета США в июле вырос на 4,6%, за десять месяцев фингода - в 2,2 раза
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС