Манат подешевел к евро, стабилен к лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 августа ЦБА установил на уровне 1.8679 маната/1EUR (10 августа - 1.8666 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 августа установил на уровне 0.0174/1RUB (10 августа - 0.0176/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 августа ЦБА сохранил на уровне 0.0629 манат/1TRY.

Б.Рутамбеков