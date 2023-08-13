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Дальнее зарубежье 13.08.2023 13:50

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

В ночь на 13 августа военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям около Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

Командование армии Сирии утверждает, что часть ракет удалось перехватить. Однако подтверждает, что причинен ущерб.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) также сообщает, что в результате израильского авиаудара по целям к западу от Дамаска уничтожены склады ракет, расположенные в горной местности и принадлежавшие проиранским силам. Сведений об убитых или раненых пока нет.

Судя по сообщениям оппозиционных сирийских источников, удары были нанесены по целям в районах Кудсайя, Ас-Сабура, Дубар к западу от Дамаска.

В.Алиев

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ, УДАР


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