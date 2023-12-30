Армия Израиля сообщает об ударах по объектам на сирийской территории

Израильская армия нанесла в субботу удары по объектам, находящимся на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Удары стали ответом на пуск из Сирии двух ракет по Израилю, которые упали на открытой местности.

"Армия обороны Израиля наносит удары по источникам огня", - утверждается в сообщении.

В нем говорится, что ранее был нанесен удар по "террористической инфраструктуре" движения "Хезболла" в Ливане, в частности, по стартовой площадке ракет, которые использовались для атак по Израилю.