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Армия Израиля сообщает об ударах по объектам на сирийской территории

Израильская армия нанесла в субботу удары по объектам, находящимся на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Удары стали ответом на пуск из Сирии двух ракет по Израилю, которые упали на открытой местности.

"Армия обороны Израиля наносит удары по источникам огня", - утверждается в сообщении.

В нем говорится, что ранее был нанесен удар по "террористической инфраструктуре" движения "Хезболла" в Ливане, в частности, по стартовой площадке ракет, которые использовались для атак по Израилю.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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