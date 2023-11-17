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Дальнее зарубежье 17.11.2023 09:10

Израиль нанес удары по объектам в Сирии

Израиль, предположительно, нанес авиаудары по ряду объектов в Дамаске и его окрестностях в четверг вечером, сообщают сирийские СМИ.

По данным государственного телевидения, сирийская противовоздушная оборона столкнулась с "вражескими целями" в окрестностях Дамаска.

Информационное агентство SANA сообщает об ущербе от ударов, каком именно не уточняется.

Также утверждается, что некоторые ракеты были перехвачены.

По данным новостного сайта Capital Voice, удары были нанесены по кварталу, где расположена мечеть Саиды Зейнаб.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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