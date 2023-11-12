Израильская авиация атаковала цели на территории Сирии

Самолеты ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по сирийской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад в ответ на атаку, преприятную в направлении Голанских высот, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала, что "сирены сработали на Голанских высотах в субботу вечером после того, как две ракеты были выпущены по Израилю из Сирии", они упали на открытой местности.
С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение.
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