Израиль обстрелял аэропорт Алеппо

Израильские военные обстреляли международный аэропорт сирийского города Алеппо, сообщают в ночь на воскресенье арабские СМИ.
По их данным, удары вывели из строя взлетно-посадочную полосу. За несколько часов до этого сирийские специалисты завершили ее ремонт после другой израильской атаки ранее на этой неделе.
Израильские СМИ пишут, что обстрел аэропорта последовал вскоре после пусков ракет по Израилю с сирийской территории.
Израиль в настоящее время проводит военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа. На такой шаг военные пошли после того, как 7 октября юг Израиля атаковало движение ХАМАС. Эти события привели к росту напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном.
Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране
Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди
В ходе поездки в Тертерский район Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и города Агдере
Азербайджан за 9 мес. направил около 714 млн манат на обслуживание госдолга
Власти Азербайджана увеличивают на 2024г лимит внешних заимствований в 2,3 раза, внутренних – на 27,8%
Проект госбюджета-2024 с дефицитом в 2,2% ВВП представлен в парламент Азербайджана
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире