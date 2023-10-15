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Дальнее зарубежье 15.10.2023 09:05

Израиль обстрелял аэропорт Алеппо

Израильские военные обстреляли международный аэропорт сирийского города Алеппо, сообщают в ночь на воскресенье арабские СМИ.

По их данным, удары вывели из строя взлетно-посадочную полосу. За несколько часов до этого сирийские специалисты завершили ее ремонт после другой израильской атаки ранее на этой неделе.

Израильские СМИ пишут, что обстрел аэропорта последовал вскоре после пусков ракет по Израилю с сирийской территории.

Израиль в настоящее время проводит военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа. На такой шаг военные пошли после того, как 7 октября юг Израиля атаковало движение ХАМАС. Эти события привели к росту напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, АЭРОПОРТ, ОБСТРЕЛ


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