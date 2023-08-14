Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт лесных орехов на 19%, выручку – на 6%

Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года экспортировал 11 тыс. 489,2 тонны лесных орехов, что на 18,9% выше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс- Азербайджан» в Госкомстате.
Стоимость экспортированного очищенного лесного ореха оценивается в $58 млн 767,17 тыс. (рост на 5,7%).
Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Германия, Италия.
В частности, за январь-июнь в Россию экспортировано 5 тыс. 267,49 тонн ($25 млн 855,17 тыс.), Германию – 2,267 тыс. тонн ($12 млн 722,37 тыс.), Италию - 1,585 тыс. тонн на сумму $8 млн 930,24 тыс., остальное – в другие страны.
Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.
Б.Рустамбеков
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