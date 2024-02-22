Азербайджан в 2023г увеличил экспорт лесных орехов на 9%

Азербайджан в 2023 году экспортировал 21 тыс. 947,71 т лесных орехов, что на 8,7% выше показателя 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс- Азербайджан» в Госкомстате.

Стоимость экспортированного очищенного лесного ореха оценивается в $119 млн 555,43 тыс. (рост на 12,4%).

Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Германия, Италия.

В частности, в 2023 году в Россию экспортировано 12 тыс. 199,33 тонн (рост на 14,5%) на $62 млн 96,27 тыс. (рост на 19,5%), в Германию – 3,673 тыс. т (рост на 12%) на $22 млн 208,62 тыс. (рост 13,9%), в Италию - 2,663 тыс. тонн (спад на 38,4%) на $15 млн 698,95 тыс. (спад на 41%).

Кроме того, в прошлом году Азербайджан поставил 1 тыс. тонн орехов в Швейцарию (на $6 млн 28,16 тыс.), в Турцию - 665,5 тонн (на $3 млн 658,5 тыс.), в Польшу - 466,5 тонн (на $2 млн 609,52 тыс.), в Латвию - 306 тонн (на $1 млн 717,47 тыс.), во Францию - 232 тонны (на $1 млн 323 тыс.).

Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.

Б.Рустамбеков