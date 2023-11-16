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АПК 16.11.2023 16:06

Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт лесных орехов на 21%, поставки в Россию выросли почти в 1,5 раза

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года экспортировал 15 тыс. 252,88 т лесных орехов, что на 20,7% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс- Азербайджан» в Госкомстате.

Стоимость экспортированного очищенного лесного ореха оценивается в $78 млн 256,2 тыс. (рост на 10,8%).

Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Германия, Италия.

В частности, за январь-сентябрь в Россию экспортировано 8 тыс. 452,84 тонн (рост на 47,6%) на $40 млн 246,3 тыс. (рост на 31%), в Германию – 2,529 тыс. т (рост на 37,5%) на $14 млн 373,14 тыс. (рост 25%), в Италию - 1,849 тыс. тонн (спад на 51%) на $10 млн 416,29 тыс. (спад на 55,8%).

Кроме того, в течение января-сентября Азербайджан поставил 780 тонн орехов в Швейцарию на $4 млн 665,95 тыс., в Турцию - 419,5 тонн (на $2 млн 230 тыс.), в Латвию - 218 тонн (на $1 млн 171,87 тыс.), во Францию - 212,32 тонны (на $1 млн 195,48 тыс.).

Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОРЕХИ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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