Азербайджан увеличил в январе-июле экспорт газа с Шах-Дениз на 6%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2023 года составил 12 млрд 737,9 млн кубометров, что на 6% выше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 53,1% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам за 7 месяцев 2023 года.
В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январь-июль 2023 года транспортировано 23 млрд 978,5 млн кубометров газа (рост на 4,6%).
Как сообщалось, экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).
Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария и Румыния).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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