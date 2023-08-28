Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0178 GBR   2.1421 TRY   0.064

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

ТЭК 28.08.2023 16:30

С Шах-Дениз с 2006г добыто 200 млрд куб.м.

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз с момента ввода в эксплуатацию (с 2006г) достиг 200 млрд кубометров.

«26 августа объем газа, добытого с месторождения Шах-Дениз с момента ввода его разработку в коммерческую разработку и до сих пор достиг 200 млрд кубометров. В текущем году в рамках проекта ожидается еще одно знаменательное событие – в четвертом квартале планируется ввести в эксплуатацию северо-восточное крыло месторождения и запустить дополнительно две добывающие скважины», - говорится в сообщении компании bp-Azerbaijan.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по данным компании, в настоящее время добыча газа на месторождении ведется с 25 скважин (с 11 на платформе «Shah Deniz Alfa» и с 14 – на платформе «Shah Deniz Bravo»). В общей сложности с этих скважин ежесуточно добывается 72,6 млн кубометров газа.

«Мы верим, что у Шах-Дениза большое будущее. В настоящее время мы бурим новую скважину на этом месторождении до пласта «Pre-Fasila», расположенного ниже существующих продуктивных пластов. Надеемся, что эта скважина создаст новые возможности для разработки, поддержав наши планы по обеспечению долгосрочной добычи на месторождении Шах-Дениз», - заявил вице-президент bp по производству в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Эльхан Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Месторождение «Шах-Дениз» было открыто в 1999 году. Его площадь составляет около 860 кв. км. По предварительным оценкам, месторождение Шах-Дениз в целом обладает запасами свыше 1 трлн кубометров газа и более 2 млрд баррелей конденсата. С начала эксплуатации на месторождении Шах Дениз было добыто 42,4 млн тонн (342 млн баррелей) конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе-июле экспорт газа с Шах-Дениз на 6% Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт газа с Шах-Дениз на 6,6% Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт газа с Шах-Дениз на 9% Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа с Шах-Дениз на 8% Азербайджан увеличил в I кв. экспорт газа с Шах-Дениз на 10% Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа с Шах-Дениз на 10% Азербайджан увеличил в январе экспорт газа с Шах-Дениз почти на 13% Азербайджан увеличил в 2022г экспорт газа с Шах-Дениз на 18% Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 20% Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 23%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az