С Шах-Дениз с 2006г добыто 200 млрд куб.м.

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз с момента ввода в эксплуатацию (с 2006г) достиг 200 млрд кубометров.

«26 августа объем газа, добытого с месторождения Шах-Дениз с момента ввода его разработку в коммерческую разработку и до сих пор достиг 200 млрд кубометров. В текущем году в рамках проекта ожидается еще одно знаменательное событие – в четвертом квартале планируется ввести в эксплуатацию северо-восточное крыло месторождения и запустить дополнительно две добывающие скважины», - говорится в сообщении компании bp-Azerbaijan.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по данным компании, в настоящее время добыча газа на месторождении ведется с 25 скважин (с 11 на платформе «Shah Deniz Alfa» и с 14 – на платформе «Shah Deniz Bravo»). В общей сложности с этих скважин ежесуточно добывается 72,6 млн кубометров газа.

«Мы верим, что у Шах-Дениза большое будущее. В настоящее время мы бурим новую скважину на этом месторождении до пласта «Pre-Fasila», расположенного ниже существующих продуктивных пластов. Надеемся, что эта скважина создаст новые возможности для разработки, поддержав наши планы по обеспечению долгосрочной добычи на месторождении Шах-Дениз», - заявил вице-президент bp по производству в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Эльхан Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Месторождение «Шах-Дениз» было открыто в 1999 году. Его площадь составляет около 860 кв. км. По предварительным оценкам, месторождение Шах-Дениз в целом обладает запасами свыше 1 трлн кубометров газа и более 2 млрд баррелей конденсата. С начала эксплуатации на месторождении Шах Дениз было добыто 42,4 млн тонн (342 млн баррелей) конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова