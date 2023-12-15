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ТЭК 15.12.2023 15:31

Азербайджан увеличил в январе-ноябре экспорт газа с Шах-Дениз на 5,5%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-ноябре 2023 года составил 19 млрд 927,8 млн кубометров, что на 5,5% выше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 55,3% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам за 11 месяцев 2023 года.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январь-ноябрь 2023 года транспортировано 36 млрд 36,2 млн кубометров газа (рост на 2,6%).

Как сообщалось, экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ШАХ/ДЕНИЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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