Германия в I полугодии поставила в Азербайджан фармпродукцию на 22,6 млн евро

Германия в первом полугодии 2023 года поставила в Азербайджан 486,4 тонны фармацевтической продукции, что на 41,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан»

В денежном выражении экспорт фармпродукции из Германии в Азербайджан вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,613 млн евро.

Согласно статданным, в январе Германия экспортировала в Азербайджан 49,6 т фармпродукции на 3,808 млн евро, в феврале – 118,5 т на 5,085 млн евро, в марте – 52,2 т на 4,037 млн евро, в апреле – 53,4 т на 4,070 млн евро, в мае – 170,1 т на 2,226 млн евро, в июне – 42,6 т на 3,387 млн евро.

Р.Керимов