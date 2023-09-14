Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро

Германия в январе-июле 2023 года поставила в Азербайджан 666,9 т фармацевтической продукции, что на 31,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В денежном выражении экспорт фармпродукции из Германии в Азербайджан вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,572 млн евро.

Согласно статданным, в январе Германия экспортировала в Азербайджан 49,6 т фармпродукции (на 3,808 млн евро), в феврале – 118,5 т (на 5,085 млн евро), в марте – 52,2 т (на 4,037 млн евро), в апреле – 53,4 т (на 4,07 млн евро), в мае – 170,1 т (на 2,226 млн евро), в июне – 42,6 т (на 3,387 млн евро), в июле - 180,5 т (на 2,959 млн евро).

Р.Керимов