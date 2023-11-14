Германия в сентябре увеличила в 1,5 раза экспорт фармпродукции в Азербайджан

Германия в январе-сентябре 2023 года поставила в Азербайджан 909 т фармацевтической продукции, что на 16,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 7,8%, до 31,822 млн евро.
В сентябре Азербайджан импортировал из Германии 100 т этой продукции (рост в 1,5 раза в годовом исчислении). В стоимостном выражении импорт сократился на 15,9% и составил 3,461 млн евро.
По пересмотренным данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила в 2,4 раза экспорт фармацевтической продукции в Азербайджан по сравнению с 2021 годом, до 1,273 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 24,5%, до 38,018 млн евро.
Р.Керимов
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