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Происшествия 14.08.2023 23:38

Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в России

Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.

"В Югре на Талинском месторождении идет ликвидация возгорания. Пострадали семь человек, из них погибли два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22:20 (местное время) поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел "хлопок с последующим возгоранием". Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место, где происходит горение на площади 100 кв. метров, в том числе четыре единицы техники. Предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом.

В свою очередь в ГУ МЧС РФ по региону агентству добавили, что на момент прибытия подразделений горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника. В 23:59 по местному времени открытое горение ликвидировано.

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Тэги: ХМАО, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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