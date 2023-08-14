Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в России

Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.
"В Югре на Талинском месторождении идет ликвидация возгорания. Пострадали семь человек, из них погибли два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 22:20 (местное время) поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел "хлопок с последующим возгоранием". Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место, где происходит горение на площади 100 кв. метров, в том числе четыре единицы техники. Предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом.
В свою очередь в ГУ МЧС РФ по региону агентству добавили, что на момент прибытия подразделений горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника. В 23:59 по местному времени открытое горение ликвидировано.
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